Ao bater o Vasco por 2 a 1 nesta quinta-feira, o Internacional quebrou um jejum e conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Colorado passou quatro meses sem saber o que é ganhar longe do Beira-Rio. No fim da partida, o técnico Eduardo Coudet admitiu que, para sustentar a vitória na reta final, precisou mudar o estilo da equipe.