Maycon procura o Shakhtar para saber seu futuro enquanto aguarda Corinthians

O futuro de Maycon é uma grande incógnita no Corinthians. O estafe do jogador foi até o Shakhtar Donetsk nos últimos dias, para saber quais são os planos do clube da Ucrânia para o meio-campista. O volante está emprestado ao Timão até o final de 2023, mas ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada.

A ideia é entender como está a situação de mercado de Maycon, que tem contrato com o clube europeu até o fim de 2025. O volante não tem planos de voltar para o futebol ucraniano neste momento, mas entende que ainda pode render no futebol europeu. Ele ficou no Shakhtar entre julho de 2018 até março do ano passado, quando deixou o país em fuga por conta da guerra com a Rússia.

Por outro lado, o Corinthians ainda não manifestou o desejo de permanência. O Alvinegro não tem um valor de compra fixado pelo volante, mas também não deve tomar nenhuma decisão neste momento. Afinal, como o time do Parque São Jorge tem eleições presidenciais em novembro, a decisão sobre compra e venda de qualquer jogador, vai passar pelo próximo mandatário. Por enquanto, os atletas vem sendo observados por Mano Menezes, que será responsável pelo planejamento de 2024.

A segunda passagem de Maycon no Corinthians

Maycon retornou ao Corinthians em 2022, mas conviveu com muitas lesões naquele ano. Assim, teve seu empréstimo renovado por mais uma temporada. Em 2023, tem 50 jogos disputados e três gols marcados. Com Mano, tem ganhado cada vez mais espaço e importância dentro do time titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.