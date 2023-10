Na LDU, Piovi destaca orgulho de ser o capitão da equipe

Uma das maiores referências técnicas e de liderança no elenco da LDU, o meio-campista Ezequiel Piovi foi entrevistado em podcast organizado pela Conmebol como prévia na decisão da Sul-Americana. No próximo sábado (28), os equatorianos enfrentam o Fortaleza, às 17h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño.

Além da distribuição das jogadas, Piovi também tem o encargo de ser o capitão da equipe onde defende desde 2020. Por conta disso, ele destacou o sentimento de orgulho em exercer a função. Entretanto, também pontuando que a composição e amadurecimento do plantel da Liga de Quito permite com que outros jogadores fossem o portador dessa honraria.

“Para mim, é um orgulho ser capitão desta instituição e, sobretudo, desse grupo que se formou. A verdade é que, como sempre digo, se formou uma grande família. Demonstramos isso nos momentos ruins e, agora, nos toca esse lindo momento, chegar a uma instância como essa. Para mim, é um orgulho”, apontou o atleta de 31 anos.

“Tenho o apoio de vários líderes do grupo, que estão constantemente comigo, me acompanhando. Eu tenho a faixa, mas a verdade é que qualquer outro poderia fazê-lo porque temos um grande grupo, onde todos são resilientes”, acrescentou.

Formado na base do Vélez Sarsfield, Ezequiel Piovi teve breve passagem pelo Messina (Itália) antes de construir boa parte da carreira no seu país natal. Depois de atuar por General Lamadrid, Atlético Fénix, Almagro e Arsenal de Sarandí, ele desembarcou no Equador, em julho de 2020, para iniciar sua história na LDU. De lá pra cá, são 121 partidas realizadas com 12 assistências, um gol e a conquista da Supertaça do Equador, em 2021.

