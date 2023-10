Lesão de Lucas abre espaço para Luciano recuperar titularidade

O São Paulo confirmou que o atacante Lucas sofreu um estiramento no músculo da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por até três semanas. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras. Contudo, a lesão do camisa 7 abre espaço para o retorno de Luciano no time titular.

Antes incontestável na equipe principal, o camisa 10 foi perdendo espaço no decorrer da temporada. Muito pelas chegadas de Lucas e James Rodriguez, no qual Dorival vem estudando uma forma para fazer a dupla atuarem juntos. Para isso, Luciano acabou sendo sacado do time titular por possuir características que não se complementam com os reforços.

Agora sem Lucas, Dorival Júnior poderá promover o retorno de Luciano, que desde as finais da Copa do Brasil vem figurando no banco de reservas. Apesar de ser suplente, o atacante é um dos grandes líderes do elenco e xodó da torcida são-paulina, além de ser um 12° jogador para o treinador.

Aliás, neste temporada, Luciano é o vice-artilheiro do elenco, tendo balançado as redes 12 vezes em 2023, atrás apenas de Calleri, com 14 gols. O atacante também é o atleta do São Paulo com mais participações em gols na atual temporada (20), ao lado do argentino.

Luciano tem futuro incerto no São Paulo

Contudo, seu futuro ainda é incerto no Morumbi. Com contrato até o final de 2024, o jogador já recebeu sondagens do Oriente Médio e vê a oportunidade de fazer o último grande contrato de sua carreira. Se continuar sem espaço, o camisa 10 pode deixar o São Paulo, mas ainda nada está definido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.