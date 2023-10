Santos contesta arbitragem em duelo contra o Coritiba: ‘Não vamos aceitar’

Apesar da vitória por 2 a 1 em cima do Coritiba, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Santos saiu revoltado com a arbitragem da partida. O diretor de futebol do Peixe, Alexandre Gallo, aproveitou a entrevista coletiva de Marcelo Fernandes para fazer duras críticas ao juiz do embate.

Afinal, o Santos reclama bastante do pênalti marcado a favor do time paranaense, ainda no início da partida. Além disso, contesta a anulação de um gol do atacante Marcos Leonardo no segundo tempo. O responsável pela arbitragem era Wagner do Nascimento Magalhães.

Veja aqui as chances do Santos no Brasileirão pelas contas da UFMG

“O Santos não consegue entender o que aconteceu em relação ao pênalti, que era numa bola saindo da área, nas costas do atleta. O atleta com as mãos para trás. O Santos não aceita e não aceitará esse tipo de lance. vamos fazer uma reclamação na CBF. O pênalti nos frustrou bastante, e também essa linha traçada em cima do Marcos Leonardo no gol anulado”, disse Gallo, que prosseguiu:

“Quero deixar bem claro que o Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento do que houve hoje. Não aceitaremos esse tipo de erro nessa altura da competição”.

Situação do Santos no Brasileiro

Apesar das contestações, o Peixe conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Alvinegro Praiano chegou aos 33 pontos na tabela do Brasileirão, ultrapassou Vasco e Goiás, e deixou a zona do rebaixamento. Por fim, o próximo compromisso do clube na temporada é contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena.

