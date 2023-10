Gündogan projeta clássico e analisa Vini Jr: ‘Talvez goste de ser vaiado’

Barcelona e Real Madrid se preparam para o primeiro El Clássico da temporada 2023/24. As equipes se enfrentam neste sábado (28), às 11h15, no Estádio Olímpico, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Mais do que a realidade, quem deve ser o centro das atenções no embate deve ser Vini Jr.

Afinal, o brasileiro foi novamente vítima de atos racistas, no duelo contra o Sevilla, na última rodada, o que gerou nova revolta. Antes do encontro entre os dois principais rivais da Espanha, o meia Gündogan, do time catalão, comentou o estilo de Vini Jr em campo. Segundo o alemão, o atacante gosta de ser vaiado.

”Alguns podem interpretar as ações de Vinicius como provocação, mas para mim não são. Obviamente, ele já sabe que se fizer essas coisas, vão vaiá-lo. Mas talvez ele goste de ser vaiado, não sei”, disse o volante, para o Esport3.

Além disso, será o primeiro El Clássico do alemão em sua carreira. E, antes de ter a vivência inédita deste confronto, o volante afirmou que sabe de seu papel como referência na equipe, ainda mais com tantos jovens no plantel.

“Com a minha experiência, também é meu dever garantir que eles saibam manter a calma. Não vim para cá brilhar sozinho nem para ser uma super estrela. Vim para ajudar o time a ter sucesso e ajudar os companheiros a serem melhores. Será um jogo com muita emoção, porque é um grande jogo. Talvez o maior jogo da vida até agora para os mais jovens da equipe. Temos que ter mais calma e paciência do que ultimamente. “. completou Gündogan.

