Ex-jogador Sávio e investidores oferecem R$ 116 milhões por 90% da SAF da Desportiva-ES

A Desportiva Ferroviária está próxima de concluir o projeto e virar oficialmente Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta quarta-feira (25/10), o clube anunciou que o ex-atacante Sávio Bortolini e a empresa Meden Consultoria junto com um grupo de investidores ofereceram R$ 116 milhões por 90% das ações.

A nota, aliás, garante ainda que dentro do valor oferecido terá aportes mínimos garantidos em cada ano. No entanto, a oferta ainda não é vinculante e as condições podem sofrer alterações diante das diligências. Todavia, os executivos nomeados já atuam no clube com o calendário 2024 em mente.

“Hoje foi dia de apresentar a proposta oficialmente à Desportiva Ferroviária, que será avaliada. A gente tá trabalhando bastante, mas a gente também não tem muito tempo, mas as coisas estão acontecendo. Estamos avançando e agora é aguardar a Desportiva com essa conclusão pra gente seguir em frente”, explicou o ex-jogador Sávio.

De acordo com o documento enviado à imprensa, inclusive, existe o projeto com os objetivos que inclui acesso à Série B do Brasileirão em até oito anos, fortalecimento da base, modernização e nacionalização da marca. Além disso, existe a ideia de equalizar a dívida da associação.

Sávio convoca torcedor do Desportiva Ferroviária

O ex-jogador, aliás, convocou os torcedores e garantiu que a presença e força ao projeto serão fundamentais para o sucesso da SAF.

“Esse sim vai ser fundamental nesse projeto e em toda essa reformulação da Desportiva Ferroviária. O torcedor grená vai ser realmente essencial”, concluiu.

Sávio foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele iniciou a carreira no Flamengo, mas também passou por Real Madrid, Bordeaux/FRA, Zaragoza/ESP, Real Sociedad/ESP, Levante/ESP. Em 2008, ele, que é natutral do Espírito Santo, atuou no Desportiva Ferroviária.

