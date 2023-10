Com lesão, Gabriel Jesus desfalca Arsenal por algumas semanas

O atacante Gabriel Jesus vai ser desfalque do Arsenal por algumas semanas, de acordo com declaração do técnico Mikel Arteta. Afinal, o jogador da Seleção Brasileira sofreu um problema muscular na vitória por 2 a 1 diante do Sevilla, na Espanha, pela Liga dos Campeões. A informação veio por meio de uma entrevista coletiva do treinador, nesta sexta-feira (27).

“O exames detectou uma lesão muscular. E vamos perdê-lo por algumas semanas. Mas, com o Gabi, não posso dar qualquer data de retorno, porque ele pode nos surpreender”, afirmou Arteta, em declaração aos jornalistas. Aliás, o centroavante vem sendo muito importante para a campanha atual do clube na temporada europeia. São quatro gols marcados e uma assistência em 11 jogos disputados. Ou seja, o jogador de 26 anos participa, em média, de um lance de bola na rede a cada dois compromissos.

Na Liga dos Campeões, o Arsenal está no Grupo B e tem uma chave considerada acessível para o nível técnico do futebol europeu. Em três rodadas, soma duas vitórias e uma derrota na competição. Atuando no Emirates Stadium, goleou o PSV, da Holanda, por 4 a 0 na estreia. Depois, viajou até a França para enfrentar o Lens e acabou sendo batido por 2 a 1, em resultado até inesperado. Agora, voltou a jogar longe da Inglaterra, mas levou os três pontos na bagagem diante do Sevilla, na Espanha. O próximo compromisso do Arsenal será neste sábado, às 11h (de Brasília), contra o Sheffield.

