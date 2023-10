Palmeiras lança camisa criada por Abel Ferreira

O Palmeiras lançou nesta sexta-feira (27), uma nova camisa inspirada no automobilismo. Contudo, o que chama a atenção é que um dos diretores criativos da camiseta é Abel Ferreira. O treinador do Alviverde esteve em Interlagos no ano passado, cultiva Ayrton Senna como um de seus grandes ídolos e inspirou o lançamento do uniforme.

“Este é um momento muito especial para mim. Assim como um destemido piloto, eu enfrento meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar”, disse Abel Ferreira, no lançamento da camisa.

A camisa ostenta a cor verde e tem o estilo inspirado nas roupas usadas pelas escuderias patrocinadas pela marca na Fórmula 1. Na parte frontal, a camisa de botão se inspira no ano de fundação do Palmeiras. Ainda é possível notar um desenho vertical para transmitir a sensação de velocidade. Nas costas a costura branca simula o bico de um carro de automobilismo.

Aliás, a camisa é confeccionada a partir de matéria-prima sustentável proveniente de garrafas pet e custa R$ 399,90 na PalmeirasStore.com e também nas lojas físicas da Palmeiras Store. Aliás, vale ressaltar que ela não é camisa de jogo. Assim, não será utilizada pelos jogadores em partidas oficiais do Verdão nesta reta final de Brasileiro.

