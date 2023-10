CBF altera datas das rodadas do Brasileiro

A CBF decidiu prorrogar o término do Campeonato Brasileiro. A competição que estava programada para encerrar no dia 3 de dezembro, um domingo, agora está agendado para acabar no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira. O motivo é para poder acomodar os jogos adiados da competição, sem a necessidade de marcar partidas durante a data Fifa de novembro.

O campeonato será prorrogado a partir da 35ª rodada. A entidade diz que tem respaldo para fazer tal mudança, com base em ”artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro Série A 2023 e também em artigos do Regulamento Geral das Competições (RGC)”. Além disso, a CBF já avisou sobre a mudança para todos os clubes que disputam o torneio de pontos corridos.

A única exceção será a partida entre Fortaleza e Cruzeiro. Inicialmente prevista para este fim de semana (28 e 29), e adiado por causa da presença do Leão do Pici na final da Sul-Americana. Este jogo será disputado na próxima data Fifa, entre 13 e 21 de novembro. Neste período a Seleção Brasileira fará dois jogos, contra Colômbia (dia 16) e Argentina (dia 21).

Assim, a 35ª rodada, que teria sua disputa nas datas (22 e 23 de novembro), passa para o fim de semana seguinte (25 e 26 de novembro). O mesmo ocorre com as três rodadas seguintes. Assim, a última rodada deixa de ser no dia 3 de dezembro, um domingo, e fica para a quarta-feira seguinte, dia 6.

Outras três partidas adiadas pela CBF

Outros jogos adiados no Brasileirão são: Flamengo x Bragantino e Fluminense x São Paulo. Afinal, o Maracanã está cedido para a Conmebol, que prepara o estádio para a final da Libertadores. Além disso, Fortaleza e Botafogo, que era pra acontecer no dia 24 de outubro, acabou adiado porque o Glorioso precisou concluir seu jogo contra o Athletico-PR dois dias antes do embate contra o Leão do Pici.

Aliás, em dezembro de 2022, a Conmebol alterou seu calendário de 2023 e criou uma nova fase em uma de suas competições, o play-off da Conmebol Sul-Americana, utilizando três datas não previstas pela entidade brasileira. Com isso, houve um conflito com o calendário das competições nacionais da CBF. Assim, a mudança acontece para se adequar ao período de jogos estipulados da entidade.

