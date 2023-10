Sem espaço? Após gol, Alex Teixeira reacende briga por vaga no Vasco

Desde o início, um dos símbolos do trabalho de Ramón Díaz no Vasco é dar chance a todos os jogadores e recuperar os que estavam em baixa. Com base nesse pensamento, Alex Teixeira pode ter a chave para ressurgir das cinzas e aproveitar o momento para se firmar. Foi dele o gol do Vasco na derrota por 2 a 1 para o Internacional, em São Januário. O camisa 7 da Colina, aliás, se tornou um dos poucos pontos positivos do time, que não teve boa atuação e, com a derrota, segue na zona de rebaixamento.

Contratado em julho de 2022, Alex Teixeira chegou com status de grande reforço. Era a principal esperança da equipe na Série B. Mas nunca conseguiu render o que a torcida e a diretoria esperavam dele. Na temporada passada, oscilou nos jogos da Segunda Divisão. No entanto, em uma das rodadas, se mostrou determinante. Em Ponta Grossa, no Paraná, marcou dois gols em seis minutos, garantindo o triunfo por 3 a 2 sobre o Operário, de virada. Essencial para voltar à elite.

Alex Teixeira celebra o gol sobre o Internacional, no segundo tempo da partida em São Januário – Foto: Wagner Meier/Getty Images

Em 2023, o cenário não se alterou muito. Ainda sob desconfiança da torcida, Alex Teixeira começou o Campeonato Brasileiro como titular do Vasco, sob o comando de Maurício Barbieri. O que parecia ser o início de uma enfim boa trajetória não passou de mera ilusão e o camisa 7 voltou a ser reserva. Já com Díaz, a situação até piorou: em 15 partidas, o técnico argentino o utilizou somente em três. Entrou contra Palmeiras e Santos, fora de casa, e diante do Internacional, no Rio.

Alex Teixeira titular?

O Gigante da Colina pega o Goiás, no domingo (29), às 16h, no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileiro. E há uma vaga em aberto: Paulinho foi expulso contra o Internacional. Assim como o garoto Erick Marcus, que também tomou o vermelho. Da mesma forma, existe a possibilidade de Marlon Gomes e Rossi não voltarem a tempo de suas lesões musculares na coxa direita. Assim, há brecha para que Alex Teixeira, identificado com a torcida e renovado após marcar novamente pelo Vasco, apareça entre os titulares, ao lado de Vegetti e Pec.

Na defesa, Ramón Díaz não tende a fazer mudanças. No meio, sem o camisa 18, Payet pode entrar mais centralizado e, assim, formar o tripé junto a Zé Gabriel e Praxedes.

