Flamengo faz projeto ambicioso para o Ninho do Urubu; saiba detalhes

O Flamengo vem investindo pesadamente na estruturação do Ninho do Urubu. Nos últimos meses, diversas obras vêm sendo realizadas no local. Afinal, são esperados nove campos neste ano e mais três até o fim de 2024. A informação é do “ge”.

O elenco profissional rubro-negro atualmente treina nos campos 1, 2 e 3. No entanto, as categorias de base trabalham no 4, 5 e 6. Os espaços 7, 8 e 9, por outro lado, são de gramado sintético e possuem uma metragem reduzida.

Aliás, os Garotos do Ninho atualmente contam com duas academias modernas, piscina, pista para medir velocidade e um laboratório de fisiologia. Assim, as categorias de base rubro-negra vêm recebendo uma atenção especial neste processo de estruturação.

Projeto do Flamengo

Os dirigentes rubro-negros estão focados na finalização do campo 10 . O objetivo é fazer um pequeno estádio de grama sintética, com capacidade para duas mil pessoas. O clube espera receber jogos do futebol feminino e da base futuramente no local.

O miniestádio contará com arquibancada, vestiários e uma estrutura para arbitragem trabalhar. A ideia é que todas as categorias do clube possam trabalhar no local. O gramado sintético foi escolhido justamente para minimizar futuros desgastes no campo.

Os campos 11 e 12, por outro lado, ficarão em um terreno ao lado do Ninho do Urubu. Aliás, os dirigentes rubro-negros desembolsaram cerca de R$ 8,1 milhões pela compra do local. O Flamengo espera concluir todas as obras até o fim do ano que vem.

