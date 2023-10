Capitão do Las Palmas/ESP se aposenta para cuidar da esposa

O meia Jonathan Viera, de 34 anos, capitão do Las Palmas, time da primeira divisão da Espanha está oficialmente fora dos gramados. O motivo é que ele vai cuidar da esposa, Estefânia Reyes, diagnosticada com câncer no útero.

A informação foi confirmada pelas redes sociais da esposa do jogador. A mulher contou que foi submetida a uma cirurgia. O procedimento foi bem sucedido. E o atleta fez uma homenagem à mulher na internet.

“Sempre assim com um sorriso. Essa sempre foi nossa melhor arma. Te amo”, postou.

Em 2/10, contra o Celta, Viera teve uma atuação de sonhos. Inicialmente no banco de reservas, entrou no segundo tempo e ajudou o Las Palmas a virar o jogo. Fez um gol de pênalti e uma assistência para Cardona virar nos acréscimos. Depois da partida, disse que restava pouco tempo de carreira.

“As etapas acabam, e acho que a minha está acabando. Cada vez falta menos. Sempre que vou a campo tento aproveitar. Como disse, falta muito pouco para mim”, disse.

Após isso, o Presidente do Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, declarou que o jogador passava por um problema particular e admitiu a possibilidade do atleta sair.

Jonathan está em sua quarta passagem pelo Las Palmas. Ele nasceu e cresceu na cidade local e já passou por Valência e pelo futebol chinês.

