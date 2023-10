CBF divulga nova data de Fortaleza x Botafogo. Confira!

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (27), as datas de jogos que foram adiados do Brasileirão. Dentre eles está Fortaleza x Botafogo, que deveria ocorrer na última terça, dia 24. Assim, o confronto será no dia 23 de novembro, às 19h, quase um mês após a data inicial. O jogo será logo após o encerramento da Data-Fifa (Brasil x Argentina no dia 21/11).

Para não coincidir com períodos de Data-Fifa, em que equipes poderiam ter jogadores convocados e, assim, seriam desfalques, a CBF optou por mudar a data base da última rodada do Brasileirão, que passou do dia 3 para o dia 6 de dezembro. Dessa forma, conseguiu espaços livres até o fim da competição para realizar esses jogos.

Vale mencionar que o Botafogo tem nomes cogitados para a Seleção Brasileira. Além de Lucas Perri e Adryelson, que estiveram na última convocação, existe a expectativa pela presença do nome de Tiquinho Soares na lista de Fernando Diniz.

Motivo pelo adiamento de Fortaleza x Botafogo

A partida entre Fortaleza e Botafogo não ocorreu no dia 24/10 por conta de um problema de energia elétrica no confronto anterior do Glorioso. No sábado (21), o jogo entre o time carioca e o Athletico, no Nilton Santos, precisou ser paralisado aos cinco minutos do segundo tempo, por conta de queda de luz no estádio. Sem solucionar o problema, o restante do jogo passou para o dia seguinte, no domingo.

Dessa forma, os jogadores do Botafogo teriam menos de 66 horas entre a partida contra o Athletico e contra o Fortaleza, o que não permite o regulamento de competições da CBF. Assim, a entidade oficializou o adiamento.

Em contrapartida, jogadores, técnico e dirigentes do Botafogo foram reprovaram a mudança. Por outro lado, os representantes do Leão do Pici rebateram as manifestações dos alvinegros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.