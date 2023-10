Canadá x Brasil: onde assistir o amistoso da seleção feminina

O amistoso entre Canadá e Brasil, neste sábado (28), às 15h40, no Estádio Saputo, em Montreal, no Canadá, marca a estreia do técnico Arthur Elias, ex-Corinthians, no comando da Seleção Brasileira Feminina. A partida amistosa terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Ao mesmo tempo, a partida diante das canadenses marca uma nova era na Seleção Brasileira Feminina, que começa um novo ciclo após demissão da sueca Pia Sundhage em conjunto com a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

Dessa maneira, o principal objetivo de Arthur Elias no momento é preparar a seleção para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além disso, a seleção canadense é uma velha conhecida e chegou a eliminar as brasileiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021. Na ocasião, o Canadá levou a medalha de ouro inédita.

Por fim, este será o primeiro encontro entre as seleções, que voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (31), no Wanderer Grounds, às 19h30.

Veja as convocadas da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Canadá:

Goleiras: Leticia (Corinthians), Luciana (Ferroviária), Camila (Santos),

Zagueiras: Rafaelle (Orlando Pride), Tainara (Bayern de Munique), Kathellen (Real Madrid), Antonia (Levante) e Lauren (Kansas City)

Laterais: Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians), Bruninha (Gotham FC)

Meio-campistas: Ary Borges (Racing Louisville), Luana (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (OL Reign)

Atacantes: Kerolin (NC Courage), Debinha (KC Current), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Manchester United), Gabi Portilho (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Marta (Orlando Pride), Cristiane (Santos) e Gabi Nunes (Levante)

