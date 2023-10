Jana Queiroz avalia início invicto do Botafogo no Carioca feminino

O Botafogo faz bonito no Campeonato Carioca feminino. Afinal, em cinco rodadas disputadas da Taça Guanabara, o time de General Severiano venceu quatro jogos e empatou um, assumindo a ponta da competição com 13 pontos. Pontuação, aliás, igual a do rival Flamengo, porém com superioridade no número de gols marcados (18 contra 16). Mas, além de ir bem no ataque, o Glorioso vai muito bem defensivamente, com apenas um gol sofrido. Para a zagueira Jana Queiroz, o mérito desse momento é de toda equipe.

“Estamos fazendo um grande início de competição. Fico muito feliz pelo momento que venho vivendo no Botafogo, é um clube que tem dado boa estrutura para todos nós e o resultado está vindo dentro de campo. A defesa vai bem, mas o mérito pela posição na tabela é de todas. Vamos seguir trabalhando fortemente, com os pés no chão e sempre com simplicidade em busca dos nossos objetivos”, disse.

Próximo jogo

O próximo adversário do Botafogo será o Serra Macaense. As equipes se enfrentam no sábado (28), às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão. A zagueira, que disputou quatro dos cinco jogos do Glorioso na competição, e marcou um gol, deve ser titular mais uma vez. A entrada é franca.

O jogo com o Serra Macaense será muito difícil, estamos fazendo uma boa preparação e vamos em busca de mais um resultado positivo”, completou.

LEIA: Para embalar de vez! Torcida do Botafogo promete novo hit nas arquibancadas

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.