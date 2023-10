Fluminense tem dois desfalques de peso para partida diante do Atlético

O Fluminense pretendia ir com força máxima para partida diante do Atlético. No entanto, Fernando Diniz contará com dois desfalques importantes em campo. Afinal, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano estão suspensos e sequer viajam para Belo Horizonte. Os times se enfrentam neste sábado (28), às 21h1 na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Desfalques do Fluminense

Ganso e Cano receberam cartão amarelo no jogo entre Fluminense e Goiás, na última quarta-feira (25), em Volta Redonda, pelo Brasileirão. Como ambos estavam pendurados antes da partida, se tornaram automaticamente desfalques do próximo compromisso do campeonato.

Ganso é responsável pela construção das jogadas ofensivas da equipe tricolor e vem sendo muito criticado por conta das recentes atuações. O meia chegou ao clube no começo de 2019 e viveu muitos momentos marcantes desde então. O camisa 10 tem contrato até dezembro de 2025.

Com gols decisivos na Libertadores e no Brasileirão, Cano é o artilheiro do Fluminense e um dos destaques desta temporada. O atacante está no clube desde janeiro de 2022 e consegue números surpreendentes. Afinal, são 80 gols em 124 jogos.

Ganso e Cano estão próximos de fazer história no clube o. Afinal, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Assim, ambos podem ajudar ao Tricolor a conquistar o título mais relevante de sua história.

