CBF admite erro em pênalti marcado para o Coritiba contra o Santos

A CBF divulgou os áudios do VAR que originou a marcação de pênalti contra o Santos na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a entidade, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães errou ao manter a penalidade após rever o lance.

O lance em questão aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento do lateral-esquerdo Victor Luís, o atacante Slimani não faz um bom domínio e a bola bate no braço de Dodô, que estava de costas para a bola. No mesmo momento, Wagner do Nascimento Magalhães assinala o pênalti.

“Pegou no giro do corpo. Ele estava com o braço aberto”, fala Wagner, aos jogadores do Santos.

No VAR, o árbitro de vídeo Carlos Eduardo Nunes Braga e a assistente Andrea Izaura Maffra Marcelino entendem que, Dodô realizava um movimento natural. Assim, recomendam a revisão.

“Ele está de costas e nem olha quando a bola bate”, diz a assistente.

O árbitro de vídeo, então, chama Wagner do Nascimento Magalhães e pede a revisão do lance na tela. Contudo, o juiz sustenta a marcação ao dizer que o jogador do Santos estava com o braço aberto. Aliás, Carlos Eduardo Nunes Braga volta a ressaltar que o movimento de Dodô é natural. Mas o árbitro ignora.

“Ele (Dodô) atrapalha. Era um passe, ele impede esse jogador 19 de tocar na bola. Ele está com o braço aberto. Mesmo de costas, ele deixa o braço para trás, ok? Pode ser (movimento natural), mas ele está com o braço aberto. Pra mim é penal, vou manter o penal. É uma ação de bloqueio”, conclui o juiz da partida.

Santos reclama da arbitragem após a partida.

Aliás, ao final do jogo, o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Gallo, aproveitou a entrevista coletiva de Marcelo Fernandes para fazer duras críticas ao juiz do embate.

“Quero deixar bem claro que o Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento do que houve hoje. Não aceitaremos esse tipo de erro nessa altura da competição”, falou o diretor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.