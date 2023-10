Fluminense x Boca Juniors: campeão da Libertadores vai disputar dois Mundiais de Clubes

A final da Libertadores por si já vale muito para Fluminense e Boca Juniors. Porém, este ano ela vale um pouco mais, já que o time campeão, além de conquistar a “Glória Eterna”, estará garantido em dois Mundiais de Clubes organizados pela Fifa: o deste ano, 2023 e o de 2025, em novo formato, com 32 clubes.

O Mundial de Clubes deste ano será disputado em dezembro, na Arábia Saudita, e vai contar com sete clubes, sendo um deles o campeão da Libertadores. Já para o torneio de 2025 a América do Sul será representada por seis clubes. A Conmebol definiu que quatro dessas vagas ficarão com os campeões da Liberta de 2021, 2022, 2023 e 2024. Ou seja, Palmeiras e Flamengo estão garantidos no Mundial de 2025. As outras duas vagas serão decididas por ranking.

Fluminense? Veja os times que vão disputar o Mundial de Clubes 2023

Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África 2022/23

Al-Ittihad, da Arábia Saudita, campeão do Campeonato Saudita 2023/23

Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Liga dos Campeões da OFC 2023

León, do México, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23

Manchester City, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões 2022/2023

Urawa Red Diamonds, do Japão, campeão da Liga dos Campeões da Ásia 2022

Fluminense ou Boca Juniors, campeão da Copa Libertadores 2023

O Mundial de Clubes deste ano será disputado como as últimas edições, com o campeão da Libertadores entrando já na semifinal. O chaveamento do torneio foi definido em sorteio no início de setembro. O campeão da Libertadores pode enfrentar o Al-Ittihad, que tem Benzema, Kanté e Fabinho, entre outros jogadores renomados no elenco. Logo, se for campeão da Liberta, o Fluminense terá uma pedreira pelo caminho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.