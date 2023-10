Atlético monitora situação de Gustavo Scarpa

Na busca para reforçar sua equipe visando à próxima temporada, o Atlético monitora a situação de Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras, atualmente emprestado ao Olympiacos, da Grécia.

O jornalista Thiago Fernandes foi o primeiro a informar sobre o desejo do Galo. O Atlético tem atualmente problemas em sua armação de jogadas e vê em Gustavo Scarpa o nome ideal para corrigir a situação. Aliás, desde a saída de Nacho Fernández, o clube alvinegro ainda não encontrou um substituto.

Apesar de estar no radar do Galo, a agremiação mineira não fez qualquer contato com o atleta, nem com o Nottingham Forest, da Inglaterra, nem com o Olympiacos, da Grécia. O motivo, no entanto, é simples: a diretoria quer esperar ainda se vai ou não para a Copa Libertadores em 2024. Caso não vá para a competição continental, o clube não fará grandes investimentos.

Gustavo Scarpa, por sua vez, demonstrou desejo de retornar ao Brasil. Ele já conversou com seus empresários e deu carta branca para procurar um clube no Brasil. A ideia do meia é ter mais minutos em campo. Afinal, considerando os seis meses de Nottingham Forest e até agora no Olympiacos, o jogador tem 17 jogos, com 808 minutos em campo.

Vale ressaltar, aliás, que o Galo não é o único interessado. Flamengo, Fluminense e Palmeiras também querem o jogador. Esses clubes, todavia, também não fizeram propostas.

O último clube de Scarpa no Brasil foi o Palmeiras, onde ele foi bicampeão brasileiro (2018 e 2022), Libertadores (2020 e 2021), além de Copa do Brasil (2020) e Paulistão (2020 e 2022). Ele também vestiu as cores do Fluminense.

