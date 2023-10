Felipão tem reforços e baixa para duelo do Atlético contra o Flu

O técnico Luiz Felipe Scolari terá reforços importantes para o jogo entre Atlético e Fluminense, neste sábado (28), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador atleticano, afinal, comemora a volta do zagueiro Maurício Lemos e Zaracho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No jogo contra o Cruzeiro, eles levaram o cartão e não viajaram para o duelo contra o Bragantino.

Além disso, o volante Edenilson também está livre do departamento médico. A tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense, já que iniciou o período de treinamentos com o restante do elenco no início desta semana.

Atlético tem baixa importante

Apesar de ter dois retornos relevantes, Felipão terá de trabalhar com um grande problema. Isso porque Bruno Fuchs, destaque do Galo nos últimos jogos, está fora com dores na coxa esquerda.

Aliás, ainda não existe um diagnóstico fechado sobre a lesão do jogador. Médicos e comissão técnica, no entanto, deverão, vetar o zagueiro para o confronto na Arena MRV.

