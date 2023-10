Chelsea x Brentford: escalações e onde assistir

Na continuação da 10ª rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Brentford na manhã deste sábado (28), às 8h30, no Stamford Bridge, em Londres. O duelo que coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Chelsea?

Após um início irregular de Premier League, o Chelsea aparece apenas na 10ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados em nove rodadas. No entanto, o técnico Mauricio Pochettino parece ter encontrado a equipe ideia para se recuperar na competição e brigar na parte de cima da tabela. Os Blues estão há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e o empate por 2 a 2 na última rodada no clássico contra o Arsenal.

Porém, o Chelsea terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Trevoh Chalobah, Romeo Lavia e Armando Broja, todos lesionados, estão fora da partida. Por outro lado, a boa notícia fica por conta do retorno de Reece James, recuperado de lesão, que deve brigar com Malo Gusto pela vaga de titular.

Como chega o Brentford?

Apesar de estar na 14ª posição da Premier League, com 10 pontos, o Brentford pode até ultrapassar o Chelsea em caso de triunfo neste sábado e a equipe comandada pelo técnico Thomas Frank chega confiante. Isto porque, o time encerrou uma sequência de resultados negativos ao bater o Burnley na rodada passada e conseguiu abrir seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

No entanto, assim como os donos da casa, o Brentford terá algumas ausências para o duelo em Londres. Rico Henry, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade, Josh Dasilva, Shandon Baptiste e Keane Lewis-Potter, machucados, estão fora de combate. Mas, Aaron Hickey retorna após cumprir suspensão e pode ser titular neste sábado.

Chelsea x Brentford

10ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 28/10/2023, às 8h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Sterling, Mudryk. Técnico: Mauricio Pochettino

Brentford: Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Hickey; Mbeumo, Wissa. Técnico: Thomas Frank

Árbitro: Simon Hooper (ING)

VAR: Craig Pawson (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.