Rafael Cabral fala da virada de chave após vitória do Cruzeiro

O goleiro Rafael Cabral revelou que após a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, no último fim de semana, o clima dentro da Raposa mudou. Ele deu detalhes dos bastidores do clube após a vitória sobre o Bahia, por 3 a 0, na última quarta-feira (25).

Inicialmente, Cabral garantiu que os jogadores fizeram uma reunião e os atletas estão cada vez mais unidos.

“Nós nos reunimos. A nossa cobrança interna é grande. Temos um grupo muito amigo e, quando é assim, você fala na cara. A gente conversou muito de que o clássico poderia ser uma virada de chave. Depois que nós vencemos o clássico, dissemos que não adiantaria só vencer o clássico”, revelou.

O Cruzeiro viveu muita pressão nos últimos dias. Afinal, a Raposa esteve próxima da zona de rebaixamento e com crise de vitórias no Mineirão. O clima, aliás, ficou leve após duas vitórias consecutivas.

“A gente veste a camisa do Cruzeiro, uma equipe gigante, o torcedor fica feliz, vencer o rival é maravilhoso, mas nós, como profissionais, temos de vencer todo jogo, é isso que a gente busca. Mais uma vez fizemos uma grande partida, tivemos momentos de dificuldades, mas é junto no momento bom, no momento difícil durante a partida”, finalizou.

Após as vitórias sobre Bahia e Atlético, o Cruzeiro chegou a 13ª colocação, com 37 pontos somados. A Raposa se prepara para enfrentar o São Paulo, na próxima quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), em confronto na capital paulista.

