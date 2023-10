Longe de casa, Vasco terá sequência com adversários diretos contra o rebaixamento

Após quatro partidas seguidas no Rio de Janeiro, com três jogando como mandante e uma no clássico com o Flamengo, o Vasco terá dois confrontos longe de São Januário. Sequência essa, aliás, que será contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento.

Como perdeu a partida para o Internacional na noite de quinta-feira, os confrontos contra Goiás e Cuiabá se tornaram ainda mais importantes para o time carioca. Afinal, além de conquistar os três pontos em caso de vitória, o Vasco ainda fará com que essas equipes não pontuem na competição.

O confronto contra o Goiás será no domingo, na Serrinha. O Esmeraldino é o primeiro time na zona de rebaixamento, com um ponto à frente do Vasco. No primeiro turno o time goiano levou a melhor, com uma vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Posteriormente, no dia 2 de novembro, o Cruz-Maltino vai até à Arena Pantanal para visitar o Cuiabá. Enquanto o Vasco ocupa a 18ª posição, o Dourado é o 12°, com 37 pontos. No entanto, apesar da diferença de sete pontos entre as equipes, o time de Mato Grosso é mais uma equipe que brigará contra o rebaixamento. Diferentemente do confronto contra o Goiás, o time de São Januário venceu o Cuiabá no primeiro turno (1 a 0).

Ramón pede mudança de postura

Após a derrota na última rodada, Ramón Díaz falou sobre os dois próximos jogos do Vasco, diante adversários da parte inferior da tabela. O treinador indicou a importância de o Gigante da Colina mudar animicamente e jogar com mais inteligência.

“Todos nós estamos nervosos. A coisa mais importante é ter tranquilidade. Agora vamos ter os confrontos diretos com Goiás e Cuiabá. Vamos ter que conquistar os pontos, se recuperar para vencer. Todos nós gostamos de jogar um bom futebol, mas precisamos ser mais inteligentes”, disse Ramón.

Jogos do Vasco nas últimas rodadas do Brasileirão

Além das partidas contra Goiás e Cuiabá, o Vasco terá mais três jogos fora de casa, contra Cruzeiro, Athletico e Grêmio. Em contrapartida, jogará quatro confrontos como mandante: Botafogo, América-MG, Corinthians e RB Bragantino.

