Botafogo informa: ingressos esgotados para a partida contra o Cuiabá

O Botafogo terá mais uma vez casa cheia pelo Brasileirão. O clube informou, nesta sexta-feira (27), que a torcida alvinegra comprou todos os ingressos disponíveis para o jogo contra o Cuiabá. A partida será no domingo, às 20h.

Essa, aliás, é a nona vez seguida que a torcida do Botafogo esgotou os ingressos para jogo em sua casa.

Vale mencionar que o setor Norte não estará liberado para a torcida. O espaço estará fechado por conta de um show (Roger Waters) que será realozado no dia anterior no estádio. Assim, os espaços em funcionamento serão: Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B (Botafogo) / Sul (Visitante).

Primeiro jogo com a torcida após o problema com a energia elétrica

A última partida do Botafogo no Nilton Santos contou com um problema na energia elétrica no estádio, que fez com que o jogo contra o Athletico terminasse no dia seguinte, sem a presença de público. Assim, para o confronto com o Cuiabá, o clube carioca garantiu que o problema foi solucionado na última terça-feira.

Leia: Para embalar de vez! Torcida do Botafogo promete novo hit nas arquibancadas

Botafogo em busca do título

O time busca a vitória no domingo para seguir a passos largos em busca do título. Mesmo sem entrar em campo na rodada desta semana, já que a partida contra o Fortaleza foi adiada, o Glorioso viu Red Bull Bragantino e Flamengo, que ainda estão na disputa pelo título, perderem. O Glorioso é o líder, com 59 pontos. O Massa Bruta vem em seguida, com 52. Empatados com 50 pontos, Palmeiras e Flamengo completam o G4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.