Barcelona x Real Madrid: escalações e onde assistir

No primeiro ‘El Clasico’ da temporada 2023/24, Barcelona e Real Madrid se enfrentam, na manhã deste sábado (28), às 11h30, Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo entre os dois principais clubes do país, que acontece na Catalunha, terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Barcelona?

Em grande fase na temporada, o Barcelona chega para o ‘El Clasico’ com uma sequência de seis vitórias em seus últimos jogos como mandante na LaLiga. No entanto, o técnico Xavi terá uma série de desfalques para enfrentar o maior rival. Sergio Roberto, Jules Koundé, Raphinha, Frenkie de Jong, lesionados, estão fora do jogo.

No entanto, os culés vivem na expectativa pelo retorno do atacante Robert Lewandowski, recuperado de lesão. Além disso, Pedri aparece com dúvida, enquanto Gavi, que desfalcou a equipe na Champions, por suspensão, estará à disposição neste sábado.

No momento, o Barcelona está na terceira posição do Campeonato Espanhol, com 24 pontos, sendo um a menos que o Real Madrid.

Como chega o Real Madrid?

Em uma temporada regular, o Real Madrid terá o compromisso mais complicado neste Campeonato Espanhol e pode dar um grande passo rumo ao título em caso de triunfo sobre o Barcelona fora de casa. Porém, o clube merengue vem de um empate contra o Sevilla na última rodada, em partida que ficou marcada por novos casos de racismo contra Vini Jr.

Além disso, o técnico Carlo Ancelotti não terá desfalques de última hora e poderá escalar sua equipe com o que tem de melhor. Assim, o trio formado por Bellingham, Vini Jr e Rodrygo está confirmado para o clássico.

O clube merengue começou a rodada na liderança da LaLiga, com os mesmos 25 pontos do Girona, segundo colocado, que recebe o Celta de Vigo nesta sexta-feira (27) e pode assumir a ponta da tabela.

Barcelona x Real Madrid

11ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 28/10/2023, às 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Alejandro Baldé; Gavi, Oriol Romeu e Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi Hernández.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Valverde, Tchouameni e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: ESPN e Star+

