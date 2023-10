Fábio celebra marca de 100 jogos na Libertadores: ‘Uma dádiva’

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão terá um gosto especial para Fábio, que completará 100 jogos pela competição. O goleiro é o brasileiro com mais partidas disputadas na história do torneio.

O camisa 1 vem sendo um dos destaques do Fluminense nesta temporada e está próximo de conquistar uma Libertadores aos 43 anos. Assim, Fábio classificou este momento como um “presente de Deus” e fez questão de agradecer ao clube pela confiança.

Fala, Fábio!

“É uma dádiva. Um presente de Deus. Nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar vivenciar essa marca na grande final no Maracanã, nosso estádio, nossa casa, diante do nosso torcedor”, disse Fábio para Conmebol.

“Deus sempre prepara da melhor forma. A gente tem que ter fé e trabalhar muito para ser merecedor. Porque Deus é justo. Então, eu sou muito grato e agradeço ao Fluminense e torcida, que me abriram as portas para que eu pudesse cumprir esse propósito”, completou Fábio.

Paredão do Fluminense

O goleiro chegou ao clube em janeiro de 2022. Assim, se transformou rapidamente em um dos destaques da equipe tricolor. O camisa 1 tem contrato no clube até dezembro de 2025 e está bem próximo de fazer história no Rio de Janeiro.

O Fluminense entra em campo no próximo sábado (28), diante do Atlético, às 21h, na Arena MRV, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim, os jogadores tricolores buscam se manter nas primeiras posições do campeonato. O time está na oitava colocação, com 45 pontos conquistados.

