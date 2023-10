Arsenal x Sheffield United: escalações e onde assistir

O Arsenal encara o Sheffield United neste sábado (28), às 11h, no Emirates Stadium, pela 10° rodada da Premier League. Os Gunners estão na terceira colocação com 21 pontos e segue firme na briga pela liderança da competição. Por outro lado, o Sheffield é o lanterna da competição com apenas um ponto e ainda busca a primeira vitória no torneio.

Como chega o Arsenal?

O técnico Arteta terá um grande desfalque para a partida. Afinal, o brasileiro Gabriel Jesus foi diagnosticado com uma lesão muscular e será desfalque nos próximos compromissos dos Gunners. Assim, Nketiah deve assumir a vaga no time titular. Além disso, Tomiyasu, que fez grande jogo contra o Sevilla, deve voltar ao banco de reservas, dando lugar a Zinchenko.

Como chega o Sheffield United?

Por outro lado, a equipe do norte de Londres sofre com uma crise de lesões. Afinal, Chris Basham (tornozelo), Daniel Jebbison (doença), Max Lowe (tornozelo), Tom Davies (coxa), John Egan (tornozelo) e Rhys Norrington-Davies (coxa), estão no departamento médico. Contudo, na última partida do Sheffield, o zagueiro Ahmedhodzic machucou o tendão da coxa e também está fora.

ARSENAL X SHEFFIELD UNITED

10ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 28/10/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Declan Rice, Jorginho e Odegaard; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Sheffield United: Foderingham; Bogle, Trusty, Robinson e Thomas; McAtee, Souza, Norwood e Hamer; Arrow e Brewster. Técnico: Paul Heckingbottom.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

