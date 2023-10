Juventus x Hellas Verona: escalações e onde assistir

Na continuação da 10ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Hellas Verona neste sábado (28), às 15h45, no Allianz Stadium, em Turim. O duelo que coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos no Calcio terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega a Juventus?

O time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri entra em campo com a possibilidade de assumir a liderança do Calcio em caso de vitória diante de seus torcedores. Isto porque, a Velha Senhora aparece na terceira posição do Campeonato Italiano, com 20 pontos, sendo dois a menos que a líder Inter de Milão.

No entanto, a Juve segue com alguns problemas na escalação. Pogba, afastado por doping, e Fagioli, suspenso por envolvimento com esquema de apostas, estão fora de combate. Além disso, De Sciglio, Danilo e Alex Sandro, lesionados, completam a lista de desfalques para o técnico Massimiliano Allegri.

Como chega o Hellas Verona?

Em contrapartida a briga da Juve pela parte de cima da tabela, o Hellas Verona aparece na 16ª posição com apenas oito pontos conquistados nas nove primeiras rodadas e não vence há sete jogos. Dessa maneira, a equipe luta para se distanciar da zona de rebaixamento, que no momento tem diferença de apenas dois pontos.

Ao mesmo tempo, o Verona corre risco de encerrar a 10ª rodada dentro da zona de rebaixamento em caso de derrota para a Juventus e caso a Udinese vença o Monza.

Além disso, o técnico Marco Baroni não poderá contar com o atacante Jayden Braaf, lesionado.

Juventus x Hellas Verona

10ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 28/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer e Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic; Vlahovic e Milik. Técnico: Massimiliano Allegri.

Hellas Verona: Montipò; Magnani, Amione e Dawidowicz; Faraoni, Serdar, Folorunsho, Hongla e Doig; Ngonge e Djuric. Técnico: Marco Baroni.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.