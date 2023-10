Queda de rendimento dos pilares do Vasco preocupa para a sequência dos jogos

Após um período de retomada no Brasileirão, o Vasco voltou a uma sequência ruim de resultados, afinal, nos últimos quatro jogos, teve apenas uma vitória. Na última partida, perdeu em São Januário para o Internacional. Aliás, a derrota para os gaúchos evidenciou um problema do Cruz-maltino, que é a queda de rendimento de pilares da equipe de Ramón Díaz: Vegetti, Payet e Paulinho.

A janela de transferências do meio de ano do Vasco foi importante para que o clube contratasse peças importantes para fortalecer o time em busca da permanência na Série A. Assim, as contratações dos três atletas citados foram fundamentais, alinhada à chegada de Ramón Díaz. Quando esses conseguiram ter destaque em campo, o Gigante da Colina teve boas atuações e conquistou vitórias.

Com sete gols com a camisa do Vasco, Vegetti vive o seu momento mais delicado na equipe, uma vez que não marca há quatro jogos. O faro de artilheiro do argentino não estava apurado nos últimos jogos, já que o mesmo perdeu boas chances de marcar.

A mudança de esquema tático de Ramón também fez com que Payet tivesse queda de rendimento. Atuando pelo meio, o francês não foi bem contra o Internacional. Além disso, ao deslocar o camisa 10 para o centro do campo, o treinador faz com que Paulinho jogue aberto, o que também não vem fazendo bem ao camisa 18.

O craque francês, ao ser utilizado pelo centro do campo, também acaba sofrendo ao ter que marcar essa região do jogo quando o adversário está com a bola.

Outros jogadores também não vão bem

Além dos pilares da equipe, outros vascaínos também tiveram quedas de rendimento. A começar pelo capitão Medel, que desde a derrota para o Santos não conseguiu entregar a boa sequência que teve os jogos anteriores. Além disso, o também zagueiro Léo não vai bem. Durante o jogo contra o Internacional ele foi vaiado por parte dos torcedores do Vasco enquanto esteve com a bola. Enquanto isso, outros torcedores tentavam abafar as vaias com os aplausos. Também contra o Colorado Praxedes não fez uma boa partida.

Próximos jogos do Vasco

Em busca da permanência na Série A o Vasco terá dois confrontos diretos nas próximas rodadas. No domingo o Cruz-maltino visita o Goiás, primeiro time da zona do rebaixamento. Um ponto separa as equipes. Posteriormente, o time carioca vai até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá, que tem sete pontos na frente. Atualmente, o Gigante da Colina é o 18°, com 30 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 34.

