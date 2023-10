Após suspensão, Pablo Maia volta ao São Paulo; Arboleda ainda é dúvida

O São Paulo vai até Curitiba no próximo domingo para enfrentar o Athletico-PR, às 16h, pela 30º rodada do Brasileiro. De olho numa melhora na tabela, o time está em décimo, com 38 pontos, Dorival Júnior esboçou, nesta sexta-feira (27). o time que enfrentará os paranaenses.

A principal notícia na equipe é a volta de Pablo Maia, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, e fica à disposição do treinador. A dúvida, no entanto, é em relação ao zagueiro Arboleda, que se recuperou de lesão.

Na ausência do equatoriano, no entanto, Diego Costa formou a dupla de zaga ao lado de Beraldo. Diego Costa, entretanto, não está na melhor fase e poderá perder a vaga para Arboleda. Dorival Júnior, aliás, fará a escolha entre os jogadores a partir da condição física do jogador.

O técnico Dorival Júnior também deve fazer outras mudanças no time. Nathan entra na lateral direita no lugar de Rafinha, suspenso Rafinha. Lucas Moura, lesionado, será substituído. Para a posição o técnico pode optar por Luciano, Wellington Rato ou Nestor.

Dorival também não poderá contar com Calleri, Marcos Paulo, Galoppo, Moreira e Igor Vinicius para a partida contra o Athletico. Todos esses jogadores estão lesionados, além de Rafinha e Lucas, que abriu espaço no time para Luciano. Recuperado, no entanto, Luan deve iniciar a partida no banco de reservas.

Assim, o provável time do São Paulo para o jogo deverá ser formado com Rafael, Nathan, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano (Nestor) e David.

