Flamengo pode ter lucro milionário com saída do goleiro Hugo Souza

Revelado nas divisões de base do Flamengo, o goleiro Hugo Souza, de 24 anos, pode deixar o clube carioca de forma definitiva. Nesse sentido, o Chaves, de Portugal, pretende exercer a opção de compra ao fim do empréstimo com o jogador. O Rubro-Negro, portanto, receberia algo em torno de R$ 6,2 milhões pelo arqueiro, que deixou o Rio de Janeiro sob desconfianças da torcida. A informação foi divulgada pelo canal ESPN.

No momento, o atleta tem contrato de empréstimo com o clube português até junho de 2024, porém deve permanecer no futebol do Velho Continente. Hugo já soma sendo oito na liga portuguesa e um na Taça da Liga, equivalente à Copa do Brasil. Recentemente, o atleta falou que as cobranças da torcida rubro-negra foram exageradas, mas reconheceu que existia uma expectativa muito alta na época.

“Tenho bons números pelo Flamengo: são 71 jogos e títulos conquistados, mas isso foi fruto de trabalho. Também tive momentos ruins e falhas como qualquer outro jogador. Comigo tudo tomou uma proporção um pouco maior, mas também porque as pessoas esperavam mais de mim. Tive de me manter forte e procurar ajuda nas pessoas que amo para chegar até aqui e fazer um bom trabalho”, declarou Neneca à ESPN.