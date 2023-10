Tottenham vence Crystal Palace e segue líder da Premier League

Segue o líder. O Tottenham venceu o Crystal Palace por 2 a 1, nesta sexta-feira (27), no Selhurst Park Stadium, em Londres, e garantiu a liderança isolada da Premier League. Ward (contra) e Son, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória do Spurs no clássico londrino. Pelo lado dos donos da casa, Ayew anotou um golaço nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o Tottenham conquistou a sua quarta vitória consecutiva na Premier League e chegou aos 26 pontos em 10 rodadas. Assim, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou está inalcançável na tabela de classificação e abriu cinco pontos de vantagem para Manchester City e Arsenal, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Por outro lado, o Crystal Palace chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Premier League e aparece na 11ª posição com apenas 12 pontos. Ao mesmo tempo, o clube poderá perder algumas posições na tabela no decorrer da rodada e se aproximar da zona de rebaixamento.

Depois de um primeiro tempo sem muita criatividade do Tottenham, no qual conseguiu apenas uma finalização, o técnico Ange Postecoglou mexeu com a equipe no vestiário. Assim, o Spurs voltou com outra postura, conseguiu se impor e garantiu três pontos importantes no clássico londrino. A pressão dos visitantes resultou no gol contra de Ward, logo no início da segunda etapa. Ao mesmo tempo, os donos da casa sentiram o golpe e o artilheiro Son aproveitou para anotar o segundo to Tottenham e encaminhar a vitória. O Crystal Palace ainda anotou um golaço de Ayew, nos acréscimos da partida, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

