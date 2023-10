Herrera marca no fim e coloca o Girona na liderança provisória da La Liga

No jogo de abertura da 11ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Celta e irá dormir na liderança da competição. Herrera estufou a rede na reta final da partida e confirmou a campanha consistente dos donos da casa, no Montilivi. Com o resultado, os Blanquivermells alcançaram a marca de 28 pontos e agora aguardam o El Clasico deste sábado para saber se permanecerá na ponta. Os visitantes, por sua vez, seguem na zona de rebaixamento com 6 pontos.

Na próxima rodada, o Girona visita o Osasuña, no sábado (4), às 10h (de Brasília), no Reyno Navarra. O Celta de Vigo, por sua vez, recebe o Sevilla, nos Balaídos, no mesmo dia, porém às 14h30 (de Brasília).

Primeiro tempo

Os primeiros quarenta e cinco minutos foram bem disputados no meio de campo, porém com poucas chances para ambos os lados. Na primeira delas, foi com Dovbyk, que teve condições de finalizar, mas não acertou a direção. Do outro lado, Tapia tentou acertar o chute, mas parou na boa defesa de Gazzaniga, dos donos da casa. Em outra boa chegada da equipe de Vigo, Bamba chutou, mas novamente parou no arqueiro que espalmou para fora.

Gol do líder isolado

Na volta do intervalo, o Girona incomodou mais o adversário, entretanto faltou eficiência para abrir o placar. Miguel Gutierrez aproveitou o espaço para finalizar de média distância, contudo a bola passou rente à trave. Na sequência, Savinho puxou rápido contra-ataque e encontrou Yan Couto livre para marcar, mas o brasileiro mandou por cima. Por fim, Herrera dominou na entrada da área e aproveitou para finalizar no canto e colocar o Girona na liderança do Campeonato Espanhol.

Campeonato Espanhol

11ª rodada

Sexta-feira (27/10)

Girona 1 x 0 Celta – 16h

Sábado (28/10)

Almería x Las Palmas -9h

Barcelona x Real Madrid – 11h15

Mallorca x Getafe – 13h30

Cádiz x Sevilla – 16h

Domingo (29/10)

Bétis x Osasuña – 10h

Rayo Vallecano x Real Sociedad – 12h15

Athletic Bilbao x Valencia – 14h30

Atlético de Madrid x Alavés – 17h

Segunda-feira (30/10)

Granada x Villareal

