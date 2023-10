Fernandinho é punido pelo STJD e desfalca o Athletico em um jogo

O volante Fernandinho vai desfalcar o Athletico na partida contra o São Paulo, no próximo domingo, pelo Brasileirão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o jogador de 38 anos com uma partida de suspensão por uma expulsão em setembro, contra o Atlético-MG.

Fernandinho foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente”. O recurso apresentado pela defesa do Furacão, porém, foi negado. A punição era de um a três jogos.

Na ocasião, Fernandinho cometeu falta em Saravia, do Galo, ao atingir o rosto do lateral. O volante do Athletico recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Após o cartão vermelho, o atleta chutou a bola para cima e reclamou com o árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Esta foi a única expulsão do jogador na temporada em 44 partidas. Ao todo, porém, o ex-Manchester City tem 21 cartões amarelos. Para seu lugar, o técnico Wesley Carvalho conta com Hugo Moura e Alex Santana para a função. Christian, lesionado há três meses, tem chances de voltar também.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.