Manoel, do Fluminense, pega oito meses de suspensão por doping

A Conmebol decidiu suspender o zagueiro Manoel, do Fluminense, por oito meses por ter testado positivo para a substância ostarina. Nesse sentido, o jogador só voltará a vestir a camisa tricolor em fevereiro de 2024 e estará liberado para treinar no CT do clube em dezembro.

O defensor foi suspenso preventivamente por doping ao testar positivo para a substância na goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, no Maracanã, pela Copa Libertadores. O jogador foi reserva durante toda partida, porém foi sorteado para realizar o exame junto à entidade que comanda o futebol da América do Sul.

Desde então, Manoel seguiu tentando manter a forma física com um personal trainer em atividades na praia e em casa. Sendo assim, a punição de oito meses contará já a partir da suspensão preventiva, isto é, em 19 de junho de 2023. Ao longo da avaliação, o defensor alegou ser inocente e que não consumiu tal substância de forma intencional para tirar proveito em campo.

Tipo de substância

O jogador ainda contou com o advogado Marcelo Franklin, que já defendeu atletas como Cesar Cielo, Pedro Barros e Etiene Medeiro. No entanto, teve um resultado negativo e terá que ficar afastado dos gramados até fevereiro. Dessa forma, o zagueiro teve que acompanhar de longe a campanha do Fluminense, que disputa a final da Copa Libertadores dia 4, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

O exame apontou a presença do uso da substância ostarina, que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. No organismo, ela tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance.

Confira a punição na íntegra

“A Comissão Disciplinar da Conmebol, resolve:

1º. Que o jogador Manoel Messias Carvalho Silva é culpado na infração dos artigos 6 e 7 do Regulamento Antidopagem da Conmebol;

2º. Por consequência, se impõe uma sansação ao jogador Manoel Messias Carvalho Silva de oito meses de suspensão;