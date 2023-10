Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Bahia neste sábado (28), às 19h, no Allianz Parque, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão chega empolgado após golear o rival São Paulo e subir para a terceira posição da tabela, com 50 pontos. Por outro lado, o Tricolor de Aço está na 15° posição, com 34 pontos e precisa vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira tem apenas uma dúvida para o embate. Afinal, o volante Zé Rafael tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e terá que cumprir suspensão. Além disso, Gabriel Menino, com uma lesão no tornozelo, não deve mais jogar este ano. Assim, o treinador português terá que mexer no meio de campo. O garoto Fabinho desponta como favorito, mas não está descartado o zagueiro Luan atuando um pouco mais avançado na partida. De resto, a equipe deve ser muito parecida com a que venceu o São Paulo.

Como chega o Bahia?

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni terá um grande desfalque para a partida contra o Palmeiras. Afinal, o meia Cauly, com um incômodo no músculo adutor da coxa direita está fora da partida. Aliás, ele já não atuaria já que recebeu o terceiro cartão amarelo e teria que cumprir suspensão. Assim, a expectativa é que Rafael Ratão entre no time titular. Por fim, o time deve ser parecido com aquele que perdeu para o Cruzeiro no último jogo.

PALMEIRAS X BAHIA

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 28/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Fabinho e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago, e Thaciano; Biel, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

