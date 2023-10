Suárez volta ao Grêmio para o jogo diante do América-MG

O uruguaio Luis Suárez é a principal novidade do Grêmio para este sábado (28), quando enfrenta o América-MG. O jogador estava suspenso no meio de semana, quando o Tricolor venceu o Flamengo, mas volta agora para o jogo em Belo Horizonte e já viajou com a delegação gremista à capital mineira.

Com a volta de Suárez, o ataque do Grêmio ainda tem dúvidas em relação à sua companhia. João Pedro Galvão vem sendo titular, mas Ferreira, André e até o garoto Nathan Fernandes fizeram gol diante do Flamengo. Ademais, Besozzi já começara jogando na quarta-feira. Assim, é possível que Renato Gaúcho realize mudanças no time que vai a campo.

Por outro lado, o Grêmio tem lá suas baixas para o jogo contra o lanterna. O zagueiro Kannemann, suspenso, está fora, assim como o volante Carballo. O uruguaio segue lesionado e, assim, ainda não tem condições de voltar à relação. Dessa forma, o meio-campo deverá continuar a ser formado por Villasanti, Pepê e Cristaldo.

América-MG x Grêmio, neste sábado, é às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Confira os relacionados para o jogo deste sábado:

Goleiros: Caíque e Gabriel Grando.

Laterais: Fábio, João Pedro, Reinaldo e Wesley.

Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Uvini, Geromel e Natã.

Volantes: Araújo, Josué, Pepê e Villasanti.

Meias: Cristaldo e Luan.

Atacantes: André Henrique, Everton Galdino, Ferreira, João Pedro Galvão, Lucas Besozzi, Suárez e Nathan Fernandes.

