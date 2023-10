Fortaleza x LDU: Onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e LDU de Quito, do Equador, decidem a Copa Sul-Americana neste sábado (27/10), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. O time cearense busca o seu primeiro título de torneio continental e vem com campanha excelente, eliminando pesos-pesados como Libertad-PAR e Corinthians, além do América-MG e ter ficado em 1º na fase de grupos à frente do gigante argentino San Lorenzo. Contudo, a LDU é poderosa. Tenta o bi, já que foi campeão em 2009 (além de vice em 2011) e também já levou a Libertadores, em 2008. E chega na decisão eliminando rivais do naipe de São Paulo e Defensa Y Justícia. Enfim, previsão de jogão.

Onde assistir

Os canais SBT (TV aberta), ESPN (fechada) e a Star+ transmitem a partida a partir das 17h (de Brasília).

Premiação

O campeão assegura vaga na Libertadores-2024 e mais US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões). O vice leva para casa US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões).

Como está o Fortaleza

Juan Vojvoda, completando 900 dias no comando do Leão, tem elenco completo (alías todos os jogadores, mesmo os não relacionados, estão em Maldonado) e com isso poderá usar força máxima. Mas ele não confirmou a escalação. E os trabalhos desta sexta-feira, apenas um reconhecimento do gramado do Domingo Burgueño, não ajusou muito em saber se Marinho ou Pikachu começará como titular. Este é o grande mistério.

O capitão Tinga, que é nome certo no duelo deste sábado, diz que motivação não falta ao grupo. E que está impressionado com a presença de milhares de torcedores do Fortaleza (cerca de 5 mil):

“Estamos preparados e maduros para conquistar este titulo inédito. Será um presente para nossa torcida que está nos apoiando em Fortaleza e aqui. Afinal, mesmo com a distância entre Ceará e Uruguai, o torcedor comparece em grande número. Vieram de ônibus, carro, avião, teve um que chegou de moto”, lembrou dutante a coletiva desta sexta-feira.

Como está a LDU

O técnico Luis Zubeldía deve apostar numa LDU bem ofensiva para a decisão, apostando num trio de ataque bem conhecido. Afinal, todos já atuaram no Brasil: Jhojan Julio, Ibarra e o veterano Paolo Guerrero. Confiança é que não falta ao comandante:

“Este é o jogo mais difícil que teremos nesta competição. Afinal, são as melhores equipes e merecemos estar aqui nesta final. Será partida duríssima, mas tenho fé intacta na equipe e no meu ótimo elenco para sairmos com o título e alegrar nossa grande torcida. Nossa chave? Eficácia nos passes”, disse Zubeldía.

FORTALEZA X LDU/EQU

Copa Sul-Americana – Final (jogo único)

Data e Horário: 28/10/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño, Maldonado (URU)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho (Pikachu) e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda

LDU: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González; Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero. Técnico: Luiz Zubeldía

Árbitro: Jesus Valenzuela (Fifa-VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.