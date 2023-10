Vasco e o duelo que vale muito na luta contra a degola

A nove rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá um duelo fundamental na luta para fugir do rebaixamento à Série B. Vindo de duas derrotas em sequência, o time cruz-maltino terá pela frente o Goiás, rival direto no Z-4 e que vai contar com o apoio da torcida na Serrinha.

Os dois times estão afundados na zona vermelha da competição, separados somente por um ponto: o Goiás, com 31, em 17° lugar, e o Vasco, com 30, em 18°. O Santos é a primeira equipe fora da degola, com 33, um a menos que o Bahia. Dificilmente, dois dos rebaixados não sairão desse grupo de quatro clubes, uma vez que América-MG e Coritiba já estão afundados lá atrás.

Com o argentino Ramón Díaz no comando, o Vasco deu claros sinais de melhora na competição. Mostrou um futebol mais consistente e ocupa no momento a décima colocação no returno do Brasileiro. O Goiás é o vice-lanterna no segundo turno, o que mostra uma queda de rendimento, já que fechou o primeiro turno em 15°.

Uma derrota no confronto deste domingo pode jogar o Vasco novamente num turbilhão de problemas e afundar a equipe no lodaçal do rebaixamento, o grande fantasma que há anos atormenta a enorme torcida do Gigante da Colina. Pior: isso aconteceria mesmo com a SAF, que chegou com a garantia de novos ares em São Januário.

Puro suco

Em resumo, o jogo entre Goiás e Vasco traz o mais puro suco do Campeonato Brasileiro. Competição complicadíssima, equilibrada e surpreendente, cheia de ‘pequenas’ decisões em meio à maratona de 38 rodadas. O empate afunda ainda mais os dois na tabela, o vencedor respira um pouco e o perdedor terá dias dificílimos pela frente…

