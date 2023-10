Corinthians treina de olho no Santos e conta com volta de Gustavo Mosquito

O Corinthians trabalhou nesta sexta-feira visando o clássico com o Santos, no domingo, pelo Brasileirão, e o técnico Mano Menezes teve uma novidade. Em atividade realizada no CT Joaquim Grava, o comandante alvinegro contou com o retorno do atacante Gustavo Mosquito.

O atleta desfalcou o Timão nas últimas duas partidas, por conta de uma lesão na panturrilha direita, mas trabalhou normalmente. A tendência é que ele fique à disposição e seja relacionado para o clássico contra o Peixe.

Mano Menezes fez um trabalho de posse de bola e marcação pressão na primeira parte da atividade nesta sexta. Na sequência, o treinador trabalhou a parte defensiva e realizou trabalho tático em campo reduzido.