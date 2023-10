Com volta de Vladimir, Santos antecipa sua concentração

Nesta sexta-feira (27), Santos decidiu antecipar seu regime de concentração para o clássico contra o Corinthians. Após o treino da manhã, os jogadores já se mantiveram no CT Rei Pelé, de onde não mais saíram. A equipe treina por lá também neste sábado, véspera do clássico, que acontece na Neo Química Arena.

O motivo, de acordo com a própria comissão técnica, é garantir o máximo de descanso para os atletas e o mínimo de correria. O técnico Marcelo Fernandes chegou a afirmar que a equipe, na goleada por 7 a 1 para o Internacional, sofreu com a logística, já que chegou a Porto Alegre menos de 24 horas do jogo. Assim, o Santos optou por antecipar o período de concentração e minimizar os riscos.

Mas esta não foi a única novidade santista nesta sexta. O goleiro Vladimir, que ficou fora do jogo contra o Coritiba na última hora, voltou aos treinamentos. Ele sentiu dores na lombar, que o tiraram do confronto da última quinta-feira. Embora ainda sinta algumas dores, ele já treinou novamente com bola, além de realizar trabalhos específicos de tratamento.

Dessa forma, ele permanece como dúvida para o clássico, o que garante a João Paulo a titularidade da baliza do Peixe. Corinthians x Santos, na Neo Química Arena, é no domingo, às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão.

