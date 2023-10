América x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em campo realidades completamente diferentes. Neste sábado (28), às 19h, o América-MG entra no gramado do Independência, pela 30ª rodada do Brasileirão, respirando por aparelhos diante do Grêmio. Enquanto o time mineiro vive situação delicada na tabela, os gaúchos sonham com vaga direta na Libertadores-2024 e ainda uma premiação melhor.

O Coelho, afinal, é o laterna do campeonato. Após 29 rodadas, são apenas 19 pontos somados, em uma campanha de apenas quatro vitórias, sete empates e 18 derrotas. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time mineiro tem 99,82% de chance de rebaixamento. Portanto, só um milagre salva o time americano.

O Grêmio, por outro lado, está na sexta colocação, com 47 pontos, e pode chegar à terceira posição, dependendo da combinação de resultados. Aliás, de acordo com a UFMG, a chance de garantir uma vaga na Libertadores de 2024 é de 59,3%.

Onde assistir

Como chega o América

O técnico Fabián Bustos tem dois problemas para a partida: Rodrigo Varanda e Matheusinho, ambos lesionados. Aliás, o argentino poderá utilizar o lateral Danilo Avelar, julgado nesta sexta-feira (28) por causa da expulsão diante do Cuiabá. A sentença foi de uma partida, já cumprida. O zagueiro Ricardo Silva também reforça a equipe após cumprir suspensão automática. Benitez chegou a ser dúvida por causa de questões físicas, mas vai para o jogo.

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho tem uma ótima notícia: o atacante Luis Suárez está de volta após cumprir suspensão. Ele não esteve em campo na vitória sobre o Flamengo.

Entretanto, o principal problema do comandante gremista será na defesa, já que Kannemann levou o terceiro cartão amarelo e não vai para o jogo. Aliás, essa é a quinta vez que o atleta fica fora por cartões. Carballo, com dor no púbis, não viajou para a capital mineira.

AMÉRICA-MG X GRÊMIO

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 28/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

América-MG: Jori; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Matheus Henrique, Juninho, Martinez, Benítez e Nicolas (Marlon); Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão, Lucas Besozzi (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

