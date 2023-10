Atlético x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Fluminense vivem momentos parecidos na temporada e prometem protagonizar um duelo emocionante pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, se enfrentam neste sábado (28), às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os clubes aparecem colados na tabela. Enquanto os mineiros ocupam a sétima colocado, com 46 pontos, o Tricolor é oitavo, com 45. Portanto, uma vitória será importante para ambos os lados.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem o jogo entre Atlético e Fluminense.

Como chega o Atlético

Sob comando de Felipão, os alvinegros vão em busca da segunda vitória consecutiva. O Galo teve uma derrota dolorosa diante do Cruzeiro, mas conseguiu um resultado positivo em cima do Bragantino na última quarta. O Atlético pode alcançar a quinta colocação em caso de um triunfo neste fim de semana. Assim, os torcedores depositam confiança nas qualidades de Paulinho e Hulk para saírem felizes da Arena MRV.

LEIA MAIS: Fluminense é multado pela Conmebol após episódios na Libertadores

Como chega o Fluminense

Após uma vitória de virada diante do Goiás em Volta Redonda, os tricolores chegam motivados em Belo Horizonte. Afinal, falta apenas uma semana para a final da Libertadores. Assim, o técnico Fernando Diniz realiza os últimos ajustes antes da decisão e pretende ir com força máxima para cima do Galo. Germán Cano e Paulo Henrique, no entanto, estão suspensos e serão desfalques diante dos alvinegros.

Atlético x Fluminense

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 28/10/2023, às 21h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; André (Alexsander), Martinelli, Daniel, Jhon Arias (Yony González) e Keno (Lima); John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).

