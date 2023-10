Marta critica Pia Sundhage e diz que jogou fora de posição na Seleção

“Eu joguei pouco, e o pouco que joguei não joguei na posição que ela sempre disse que estava me levando. Não houve sinceridade com algumas coisas. Gostaria que quando fosse utilizada, colocada em campo, fosse colocada da maneira que eu sempre joguei. O Mundial foi bastante frustrante, eu imaginei que eu poderia ter vivido de uma maneira diferente” disse Marta à “Globo”.

O Brasil foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, com uma vitória, um empate e uma derrota. A estrela chegou ao torneio depois de se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo e estava em condições. Pia, contudo, deixou Marta no banco nos dois primeiros duelos, contra Panamá e França, respectivamente, colocando-a no segundo tempo. Na terceira partida, diante da Jamaica, a camisa 10 foi titular, mas saiu na segunda etapa.

Após o Mundial, Pia Sundhage acabou demitida, e a Seleção Brasileira contratou Arthur Elias, que faz trabalho magnífico no Corinthians. Marta elogiou o novo comandante, mas sem deixar de cutucar a treinadora sueca.

“Ele (Arthur Elias) é muito direto, claro nas ideias. E tem essa ousadia que eu gosto que acho que é coisa que a gente nos últimos anos acabou perdendo, essa criatividade brasileira de ter um pouco mais de liberdade”, finalizou.

Neste sábado, o Brasil encara o Canadá em amistoso, em Montreal. A partida marcará a estreia de Arthur Elias. A bola rola às 15h30 (de Brasília).

