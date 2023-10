Ceará vence o Sport e luta pelo acesso promete mais emoção

A luta pela subida para a Série A do Campeonato Brasileiro promete mesmo ser acirrada e emocionante até o fim. Nesta sexta-feira (27), o Ceará venceu o Sport por 2 a 1 e estacionou os rubro-negros na segunda colocação da Série B, com 59 pontos. Mas Atlético-GO e Juventude, que ainda jogam no fim de semana, podem ultrapassar o Leão em caso de vitórias. Ademais, os times de fora do G-4 poderão diminuir sua distância.

Embora com remotíssimas chances de acesso, o Ceará foi para o ataque diante do Sport e fez o primeiro logo cedo. Chay, logo após obrigar Denis a fazer bela defesa, arrematou de pé direito, num lindo voleio, marcando um golaço. Os pernambucanos não se renderam e empataram logo depois, quando Nathan Mendes levantou na área e Jorginho cabeceou para fazer 1 a 1.

A partida seguiu equilibrada, com chances para ambos lados. Alan Ruiz quase virou o jogo para o Sport, mas seu chute parou no goleiro Richard. João Carlos, Erick e Pulga assustaram pelo time da casa, mas sem sucesso. O Vozão voltou melhor para o segundo tempo e foi criando mais perigo.

Até que veio o gol do desempate. Aos 23 minutos, Jean Carlos bateu falta, a barreira abriu e Denis falhou: 2 a 1. Apesar das tentativas do Sport de empatar novamente, não houve efeito. Diego Souza obrigou Richard a fazer boa defesa no fim, na última oportunidade pernambucana no jogo.

SÉRIE B – 34ª RODADA

Quinta-feira (26/10)

ABC 1×1 Avaí

Sexta-feira (27/10)

Ceará 2×1 Sport

Guarani x Botafogo-SP – 21h30

Novorizontino x Ponte Preta – 21h30

Sábado (28/10)

Criciúma x Sampaio Corrêa – 15h30

Ituano x Mirassol – 15h30

Vila Nova x Atlético-GO – 19h

Domingo (29/10)

Londrina x CRB – 18h30

Vitória x Juventude – 19h

Segunda-feira (30/10)

Chapecoense x Tombense – 20h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.