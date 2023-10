PM libera Vasco x Botafogo em São Januário, mas na segunda-feira

O clássico entre Vasco e Botafogo, pela 32ª rodada do Brasileirão, poderá acontecer em São Januário. A Polícia Militar do Rio de Janeiro deu seu aval para a realização do jogo, cujo mando é cruz-maltino, na Colina Histórica. Entretanto, a PM recomenda que a partida ocorra em uma segunda-feira, dia 6 de novembro. Por ora, o jogo está marcado para a véspera, um domingo.

A decisão acontece devido à realização da final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, no sábado. Esta definição se deve ao fato de que ainda haverá muitos torcedores argentinos no Rio durante o domingo. Assim, para evitar possíveis distúrbios em um cenário que já demanda atenção redobrada, a partida precisará de uma remarcação para ocorrer em São Januário.

Até então, o jogo segue marcado, pela CBF, para Volta Redonda. Mas o Raulino de Oliveira também não poderá receber o jogo no domingo, já que a proibição de jogos na data vale para todo o estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a PM deve enviar um ofício à entidade, solicitando a mudança da data e do local do clássico.

O Botafogo, aliás, poderá fazer dois jogos seguidos no campo vascaíno. No dia 9, o jogo contra o Grêmio também está marcado para São Januário, devido aos preparativos para os três shows da cantora norte-americana Taylor Swift, que acontecem na semana seguinte no Estádio Nilton Santos.

