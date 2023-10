Conmebol suspende Rodrigo Moledo, do Internacional, por doping

O Internacional informou na noite desta sexta-feira (27) que o zagueiro Rodrigo Moledo foi punido pela Unidade Disciplinar da Conmebol. A decisão, portanto, penaliza o jogador por suspensão de um ano, contando a partir de 13 de julho deste ano, quando ocorreu a suspensão preventiva.

O defensor foi flagrado pelo uso da substância ostarina no exame antidoping durante o triunfo da equipe gaúcha por 2 a 1 diante do Metropolitanos-VEN, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em 25 de maio. Moledo foi titular do time colorado, ainda sob o comando de Mano Menezes.

A punição vale para todas as competições, e o zagueiro sequer poderá comparecer ao CT do clube, o Parque Gigante. Em nota, o Inter assegurou que irá recorrer da decisão assim como dará suporte jurídico ao jogador até o desfecho do caso.