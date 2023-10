Recuperado, John Kennedy deve ser titular contra o Atlético

O Fluminense viajou nesta sexta-feira (27) para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, às 21h, neste sábado, pelo Brasileirão. A equipe definiu seus relacionados e a principal novidade fica por conta do atacante John Kennedy. Recuperado de uma pubalgia, ele volta ao time e a tendência é que seja titular.

Sem Cano, suspenso, o técnico Fernando Diniz deverá mesmo lançar John Kennedy já no time titular. A outra baixa da equipe tricolor é o meia Paulo Henrique Ganso, também suspenso, dando assim lugar a Danielzinho. Felipe Melo e Marcelo serão poupados, dando lugar a David Braz e Diogo Barbosa, respectivamente.

Dessa forma, um provável Fluminense tem Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Danielzinho; Arias, John Kennedy e Keno. Entretanto, é possível que Diniz queira poupar mais alguns titulares, mantendo-os no banco de início e lançando-os ao longo da partida.

O confronto diante do Galo será o último do Fluminense antes da final da Libertadores, no sábado da próxima semana. Com 45 pontos, o Tricolor está em oitavo lugar no Brasileirão, um ponto e um posto atrás dos atleticanos. A partida acontece na Arena MRV, casa atleticana.

