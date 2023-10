Daniel Alves grava áudio para filha da prisão; mãe revela assédio nas redes

Daniel Alves gravou um áudio que foi publicado em sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (27), parabenizando uma de suas filhas. O jogador segue preso na penitenciária de Brians 3, na Catalunha.

O perfil da menina teve marcação na postagem, o que teria contribuído para a jovem sofrer assédio nas redes e receber mensagens de ódio. A informação é do portal “Uol”.

“Eu te desejo, do fundo do meu coração, um feliz aniversário para você, que você desfrute do seu dia, porque você merece, porque você é muito especial para mim e porque eu te amo muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Que você desfrute do seu dia e nunca se esqueça de que de onde o papai estiver, o papai ama você, com todos os sentimentos que a essa palavra pode nos tocar”, disse.

“Que você desfrute do seu dia, e nunca se esqueça de que de onde o papai tiver, o papai ama você, com todos os sentimentos que a essa palavra pode nos tocar, continuou”.

Ex-mulher de Daniel Alves reivindica respeito à privacidade da filha

Nos stories, o jogador parabeniza a filha pelo aniversário de 16 anos e marca o perfil da jovem.

Dinorah Sant’Ana, ex-mulher de Daniel Alves e mãe da menina, disse ao portal que o jogador “tem histórico de ausência, mesmo durante marcos importantes da vida da filha”, como, por exemplo, no aniversário de 15 anos. De acordo com ela, o jogador não compareceu à festa em São Paulo, “mesmo sem ter compromissos profissionais que justificassem sua ausência”.

A mãe da jovem disse ainda que, “hoje, durante um almoço com amigos da escola, a filha do casal se surpreendeu com a postagem de seu pai nas redes sociais e, desde então, virou alvo de mensagens assediadoras e de julgamento público. E que “é importante ressaltar que Daniel Alves, apesar de estar preso, tem direito e meios de fazer uma ligação telefônica à filha, algo que nunca fez”.

Afirmou, ainda, que tomará “medidas legais necessárias para proteger a filha e resguardar sua integridade emocional e reputação”.

Dinorah ressaltou que ações dessa natureza, especialmente de modo público, acarretam em impactos diretos na vida de menores de idade. Por fim, reivindicou o respeito e a privacidade à sua filha.

